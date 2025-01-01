В Прикамье в электронный вид переведено 100% муниципальных социально значимых услуг Подтверждённую учётную запись на Госуслугах имеют 2 млн жителей региона Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Глава Прикамья Дмитрий Махонин и министр информационного развития и связи региона Пётр Шиловских подвели ключевые итоги отрасли за 2024 год и обсудили планы на текущий год.

Как отметил губернатор, по нацпроекту «Цифровая экономика» в электронный вид переведено 100% муниципальных социально значимых услуг. По новому нацпроекту «Экономика данных» в «цифру» опережающими темпами планируется перевести услуги, которые не являются социально значимыми, но так же востребованы у жителей.

По словам Петра Шиловских, подтверждённую учётную запись на Госуслугах имеют 2 млн жителей региона, 1,7 млн из них активно пользуются сервисом. В электронной форме на данный момент доступно 210 услуг, 23 из них, касающиеся социальной и имущественной сфер, были оцифрованы в прошлом году.

Центры «Мои документы» (МФЦ) в Пермском крае предоставляют жителям более 1,5 тыс. услуг, включая 144 новых. В прошлом году для 15 услуг сроки предоставления были сокращены, а в целом в регионе было оказано 3,2 млн услуг. При этом готовый результат жители могут получить в 130 постаматах. Также в новинках — сервис автоматического заполнения заявлений «ГосQR», бесплатная отправка уведомлений о готовности документов.

Пётр Шиловских сообщил, что в 2024 году все очные обращения по услугам администрации Перми были переведены в МФЦ. К 2030 году это планируется сделать по услугам всех региональных и муниципальных органов власти

Продолжается работа по обеспечению региона сотовой связью и интернетом. В Перми вдоль Восточного обхода, Дороги Дружбы, Лядовского тракта и ул. Якутской запущены десять базовых станций на опорах двойного назначения, ещё четыре — в работе.

Связью обеспечены 19 населённых пунктов с численностью от 100 до 500 человек. Сейчас перед министерством стоит задача обеспечить связью и интернетом все населённые пункты Пермского края, где проживает более 100 человек.

Кроме того, расширена зона покрытия сотовой связи вдоль дорог Кунгур—Соликамск, Барда—Куеда и Голдыри—Орда—Октябрьский. В текущем году планируется установить ещё девять вышек связи на региональных автодорогах.

«Сегодня на более 97% краевых дорог имеется возможность вызова экстренных служб 112, работает государственная система «ЭраГлонасс» и другая дорожная телематика. Это позволяет оперативно вызвать нужные службы в случае аварий, поломок и других дорожных происшествий», — рассказал Пётр Шиловских.

Также во время встречи обсуждалось развитие кадров в ИТ-отрасли. В 2025 году работу продолжит Лига робототехники Прикамья, впервые состоятся соревнования по программированию промышленных роботов. Кроме того, регион вновь претендует на проведение этапа Международного чемпионата «Битва роботов».

В Пермском сетевом ИТ-Университете за шесть лет работы реализовано 474 программы, обучение ИТ-компетенциям прошли более 8 тыс. человек. Четверть из них переквалифицировались или устроились на работу в ИТ-компании, почти половина продолжила обучение. В 2025 году будут запущены новые направления: "креативные индустрии" на базе Пермского филиала ВШЭ и "искусственный интеллект" на базе ПНИПУ.

В регионе работает Единая система видеонаблюдения, к которой подключены 3,5 тыс. камер. Данные с них обрабатывает видеоаналитика, способная распознать лица, предметы и движения. В пилотном режиме к системе видеоаналитики подключен памятник Уральскому добровольческому корпусу на бульваре Советской Армии, тестируется видеоаналитика в строительной и транспортной сферах. Во время визита в Единый центр видеонаблюдения Дмитрий Махонин поручил до конца года подключить к ЕСВН камеры видеонаблюдения в школах Пермского края.

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