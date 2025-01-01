Алёна Бронникова Власти Пермского края разместят 10 млрд рублей на депозите Газпромбанка Ставка размещения – 23% годовых Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Власти Пермского края разместят бюджетные средства в размере 10 млрд руб. на депозите Газпромбанка под 23,07% — по ключевой ставке Банка России плюс 2,07% годовых. Итоги отбора заявок 22 января опубликованы на сайте краевого министерства финансов. Первым на них обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».

Согласно результатам, участие в отборе заявок уполномоченных банков на право заключения договоров банковского депозита приняли пять финансовых организаций. Власти предложили размещение двух лотов по 5 млрд руб. сроком на 31 день.

Ранее в этом году был проведён отбор на право заключения банковского депозита по пяти лотам на общую сумму 25 млрд руб. сроком размещения на 30 дней. Победителем стало также АО «Газпромбанк». Дата вскрытия конвертов с заявками уполномоченных организаций — 13 января.

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