Пятый день по городским улицам в Прикамье гуляет рысь Поделиться Твитнуть

В Березниках Пермского края жители заметили разгуливающую по городу рысь. Видео с животным опубликовано в сообществе «ЧП Березники» ВКонтакте.

Рысь замечают в разных местах города уже пятый день. Причём впервые её заметили прямо в центре города на ул. Ломоносова. Позднее березниковцы снимали видео, как рысь гуляет возле жилых домов и как добывает себе пропитание возле мусорных контейнеров.

Зоологи отмечают, что, как правило, рысь избегает контактов с человеком, поэтому не представляет для него какой-либо опасности. Однако напоминают, что это всё-таки дикое животное, поэтому при встрече с ним стоит соблюдать ряд правил. В частности, важно вести себя спокойно, не совершать резких движений, не шуметь, отойти, не поворачиваясь к нему спиной.

Каких-либо официальных комментариев от местных властей на данный момент нет.





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