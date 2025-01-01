Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Солист Пермской оперы стал лауреатом конкурса Хиблы Герзмава Евгений Бовыкин завоевал II премию Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал "Пермский театр оперы и балета"

Как сообщает Пермский театр оперы и балета в своих социальных сетях, солист оперной труппы Евгений Бовыкин вошёл в число победителей Конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава — ежегодном музыкальном состязании для молодых артистов. Он стал лауреатом II степени.

Этот приз включает в себя премию в 1,2 млн руб., стажировку у ведущих профессионалов оперного пения и дебют на столичной сцене в сезоне 2025/26.

В конкурсе вокалистов участвовали 42 исполнителя из России, Монголии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Армении, Беларуси и Южной Кореи. Все они прошли три конкурсных этапа, где должны были исполнять арии композиторов разных стран и времён (в обязательной программе — арии из опер Моцарта и из опер русских композиторов), народные песни a cappella, а также участвовать в исполнении дуэтов и сцен из опер.

Конкурс проходил в Московском музыкальном театре (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко. Жюри во главе с народной артисткой России Хиблой Герзмава присудило две первых, две вторых и две третьих премии, а также Гран-При, который достался меццо-сопрано Полине Шароваровой, солистке МАМТа.

Торжественное закрытие конкурса с вручением призов и гала-концертом лауреатов пройдёт 24 января.

Баритон Евгений Бовыкин — выпускник Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского (Екатеринбург). В Пермской опере работает с нынешнего сезона, совмещая эту деятельность с такой же позицией в УралОпере (Екатеринбург). В его репертуаре — партии Фигаро в «Севильском цирюльнике» Россини (12 +), Князя Елецкого и Златогора в недавней постановке «Пиковой дамы» Чайковского (12 +) — эта партия принесла ему огромный успех и популярность, — и Роберта в «Иоланте» (12 +) того же автора.

В марте он исполнит партию Камергера в концертной версии оперы Игоря Стравинского «Соловей» (6 +).

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