Дом на Уральской в Перми власти отказались признавать объектом культурного наследия Поделиться Твитнуть

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края отказалась включать дом по ул. Уральской, 84 в Перми в перечень выявленных объектов ОКН.

«Отказать во включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия «Дом горсовета», расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Уральская, 84, в перечень выявленных объектов культурного наследия», — сказано в опубликованном приказе руководителя инспекции Анны Князевой. Причины отказа не объясняются.

Дом №84 по ул. Уральской в Перми — четырёхэтажный трёхподъездный кирпичный, 1928 года постройки. Комплекс из нескольких зданий в стиле конструктивизма (рядом с колледжем Славянова) сооружался для рабочих Мотовилихи.

Сейчас в этом жилом доме также расположены несколько магазинов и офисов компаний.

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