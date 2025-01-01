Полисы ОСАГО в Пермском крае подешевеют с 27 января В Перми коэффициент уменьшится почти на 6% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми и крае уменьшится территориальный коэффициент (КТ), используемый для определения стоимости автогражданки (ОСАГО). Это решение Банка России начнёт действовать с 27 января 2025 года.

На 1% (с 1,08 до 1,07) уменьшится коэффициент в регионах Прикамья. В Перми сокращение будет более значительным — почти на 6% (с текущего уровня КТ 1,8 до 1,7).

По всей стране КТ может быть снижен для 21 территории. Максимальное понижение составит 6%. В Приволжском федеральном округе ожидается снижение КТ в таких городах, как Казань, Нижний Новгород, Уфа и др.

«Коэффициент территории связан со статистикой выплат по ОСАГО в конкретном регионе, — напомнил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. — Как правило, автовладельцы в крупных городах платят за страховку больше, чем в небольших населённых пунктах. Анализ данной статистики показал возможность снижения территориального коэффициента в Прикамье. После вступления в силу указания регулятора стоимость полисов ОСАГО должна снизиться».

В Отделении Банка России по Прикамью напомнили, что в 2024 году жители Пермского края заключили свыше 577 тыс. соглашений по ОСАГО. Средняя цена полиса в Перми достигла 8549 руб., в то время как в других муниципалитетах региона она составила 5453 руб.

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