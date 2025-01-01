Об истории Прикамья впервые написали в крупнейшей мировой археологической энциклопедии Соавтором статьи стал руководитель КАС Михаил Перескоков Поделиться Твитнуть

Камская археологическая экспедиция

ПГНИУ

Руководитель Камской археологической экспедиции (КАС) и доцент кафедры истории и археологии Михаил Перескоков стал соавтором крупнейшего печатного издания, признанного в международном археологическом сообществе – четырехтомной Энциклопедии Археологии, опубликованной в Academic Press. В этом труде впервые представлены исторические данные о Прикамье.

В сотрудничестве с учеными из Москвы, Казани, Тулы и Сыктывкара Михаил Перескоков подготовил статью под названием «Ранний железный век на западе лесной зоны». Англоязычная публикация анализирует археологические культуры лесной зоны Восточной Европы в период раннего железного века, охватывая дьяковскую и городецкую культуры (западная и центральная части России) и территории Приуралья и Европейского Северо-Востока. Михаил Перескоков также принимал участие в написании разделов, посвященных ананьинской культурно-исторической общности Волго-Камья (IX–III вв. до н.э.) и гляденовской археологической культуре Среднего Прикамья (III/II–V/VI вв. до н.э.).

«Вышедшая в Великобритании энциклопедия – возможно, самое ёмкое фундаментальное издание в зарубежной археологии за последние годы. Помимо новейших методов и концепций исследования, энциклопедия позволяет погрузиться в археологический контекст – разнообразие археологических культур всего мира, – рассказывает Михаил Перескоков. – Присутствие в энциклопедии российских исследователей ещё раз подтверждает высокий уровень отечественной археологической науки и её мирового признания».

В археологии ранний железный век на Урале охватывает время с IX века до нашей эры по V век нашей эры. Учёные Пермского университета совместно с коллегами из Германии и Нидерландов сумели доказать, что именно тогда жители Прикамья начали заниматься земледелием. То есть на сотни веков раньше, чем полагали исследователи раньше.

Academic Press – одно из крупнейших издательств дома Elsevier, специализирующееся на публикации научной литературы с центрами в Нью-Йорке, Лондоне, Оксфорде, Бостоне и Сан-Диего. Энциклопедия Археологии, в издании которой принял участие учёный ПГНИУ, содержит около 300 статей, отобранных международным редакторским коллективом.

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