И.о. вице-мэра Перми стала Мария Норова Ольга Андрианова перешла на работу в администрацию Пермского округа Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как стало известно «Новому компаньону», в администрации Перми место первого заместителя главы города в качестве исполняющего обязанности заняла Мария Норова, сменив Ольгу Андрианову.

«На данный момент и.о. первого заместителя главы администрации Перми — Норова Мария Викторовна», — отметили в мэрии.

Напомним, Ольга Андрианова перешла на работу в администрацию Пермского муниципального округа с 20 января, заняв там пост заместителя главы муниципалитета.

Андрианова работала первым заместителем главы Перми по развитию территории и земельно-имущественным отношениям с конца августа 2023 года. До этого она работала в региональном УФАС, а также занимала должность первого замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности.

Мария Норова в 2018 году стала руководителем департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми. До этого она занимала пост заместителя министра по управлению имуществом и земельным отношениям в правительстве Пермского края.

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