За получение взяток в Прикамье будут судить руководителя муниципального учреждения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следователями СУ СК России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела против экс-руководителя муниципального автономного учреждения в Барде. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 УК РФ (взятка в значительном размере, полученная должностным лицом) и частью 3 статьи 290 УК РФ (взятка за совершение незаконных действий).

В ходе расследования установлено, что в период с 2022 по 2023 год бывший руководитель МАУ трижды получил взятки от директоров юридических лиц. Суммарная сумма взяток превысила 125 тыс. руб. Деньги он получил за «действия, относящиеся к его служебным обязанностям». В частности, он предоставлял в пользование муниципальные помещения и доступ в личный кабинет государственного учреждения.

Преступная деятельность была раскрыта в сотрудничестве с сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

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