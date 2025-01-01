Специалисты выясняют причины схода с рельсов трамвая в Перми Поделиться Твитнуть

Специалисты МУП «Пермгорэлектротранс» проводят проверку по факту схода трамвая с рельсов.

Во вторник, 21 января, около 15.00 в Перми на ул. Ленина, в районе разворотного кольца на Разгуляе, с рельсов сошёл трамвай. Об инциденте написали многие паблики, а Telegram-канал «ВЕТТА — Эх, дороги» опубликовал видео. Авария стала причиной остановки движения электротранспорта по центральной городской улице.

Как рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс», на место инцидента оперативно прибыла аварийная бригада и устранила причину затора. Движение на участке было восстановлено к 15.30.

Никто в происшествии не пострадал, вагон был пустой. Причины схода подвижного состава с рельсов устанавливаются.

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