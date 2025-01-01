Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские творческие коллективы поедут на всероссийские гастроли В Пермский край с гастролями приедут театры из Сухуми, Москвы, Вологды и Саранска Поделиться Твитнуть

Легендарный коми-пермяцкий спектакль "Гузи да Мези". Фото: teatrkpo.ru

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова опубликовала в своём телеграм-канале информацию о проектах «Мы — Россия» и «Большие гастроли», в рамках которых концертные коллективы и театры показывают свои программы и спектакли в разных регионах России. Коллега Любимовой из Пермского края Алла Платонова рассказала в своём канале, какие коллективы из Прикамья стали участниками всероссийского гастрольно-концертного плана в 2025 году.

Коми-пермяцкий ансамбль песни и танца «Шондiбан» («Лик солнца», Кудымкар) отправится на гастроли в рамках проекта «Мы — Россия».

Пермский академический Театр-Театр и Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького (Кудымкар) будут участвовать в направлении «Межрегиональная программа» проекта «Большие гастроли».

Как сообщил «Новому компаньону» директор театра-Театра Егор Мухин, в рамках всероссийской гастрольной программы планируются выступления в Новосибирске, на сцене театра «Красный факел», со спектаклями «Удачи, Марк!» (12+), «Отцы/Дети» (16+) и «Мороз» (16+). Гастроли пройдут 1-6 апреля.

Егор Мухин сообщил также, что в рамках программы «Большие гастроли» на сцене Театра-Театра в мае выступит Государственный русский театр драмы им. Фазиля Искандера (Сухуми), а летом пройдут гастроли московского театра им. Маяковского.

Коми-Пермяцкий национальный драматический театр 7-9 ноября будет выступать в Саранске, где покажет спектакли «Смерть Тарелкина» (16+), «Красавцы» (18+), «Гузи да Мези» (6+) и «Ваня-Пух и все-все-все» (6+). Об этом рассказала заместитель директора театра Татьяна Климова.

Ещё до этого Мордовский государственный национальный театр (Саранск) 26-28 сентября покажет в Кудымкаре четыре спектакля: «Масторава» (Картины сотворения мира и человека, 6+), «Дракула» (16+), «Ромео и Джульетта» (16+) и детский интерактивный спектакль «Зверополох» (0+, от 3 лет).

Пермский театр юного зрителя участвует в направлении «Для детей и молодёжи» проекта «Большие гастроли»: в сентябре он планирует отправиться в Вологду со спектаклями «Ромео и Джульетта» (16+), «Тимур и его команда» (12+) и «Капризка» (6+). Как сообщил директор Пермского ТЮЗа Артём Агеев, те же дни в Перми покажет свои спектакли для детей и подростков Вологодский ТЮЗ.





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