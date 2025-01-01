Пермские врачи спасли жизнь 16-летнему школьнику с головной болью Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Перми врачи спасли жизнь 16-летнему юноше, который поступил в больницу с интенсивной головной болью, рвотой и потерей сознания. В ходе проведения врачебного консилиума у школьника заподозрили кровоизлияние в мозг, было принято решение перевезти пациента в Городскую клиническую больницу №4.

Там рентгенохирурги провели исследование мозговых артерий и диагностировали артериовенозную мальформацию. Это состояние, при котором между артериями и венами вместо сети капилляров появляются патологически извитые шунтирующие сосуды. В результате между тканями и кровью нарушается обмен кислородом и питательными веществами, и мозг испытывает кислородное голодание.

Пациенту сделали операцию, и сейчас он идёт на поправку. Функции мозга юноши не пострадали.

«Его выздоровление — это командная работа специалистов Регионального сосудистого центра ГКБ №4: ангиохирургов, нейрохирургов, реаниматологов, реабилитологов», — подчеркнули в пресс-службе минздрава Прикамья.

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