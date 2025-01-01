С подрядчика, отказавшегося ремонтировать военный госпиталь в Перми, взыщут полмиллиона Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры региона о взыскании убытков с индивидуального предпринимателя.

Дело касалось ремонта помещений Пермского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что госпиталь был вынужден заключить новый контракт с другим подрядчиком по более высокой цене, так как подрядчик, победивший в конкурсе, отказался от своих обязательств.

Разница между первым контрактом и новым составила более 500 тыс. руб.

Суд поддержал аргументы прокуратуры о недобросовестности подрядчика и полностью удовлетворил исковые требования. Кроме того, подрядчик, допустивший нарушения, внесен в реестр недобросовестных поставщиков.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

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