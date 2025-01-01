Приставы Прикамья передали на СВО 32 конфискованных автомобиля Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В 2024 году судебные приставы Пермского края передали 32 автомобиля Министерству обороны России. Эти машины были конфискованы у граждан, осуждённых за преступления, связанные с незаконным использованием транспортных средств.

Прежде всего, в зону специальной военной операции (СВО) отправляются автомобили повышенной проходимости, такие как внедорожники и кроссоверы. Например, в прошлом году в распоряжение военнослужащих РФ были переданы Toyota Land Cruiser Prado, HAVAL M6, Toyota RAV4 и Nissan Terrano. Все эти транспортные средства были изъяты у граждан, которые повторно управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

На фронте также остаются востребованными автомобили для транспортировки людей и грузов. Поэтому региональная служба судебных приставов передала бойцам на фронт микроавтобус Volkswagen 7HC Caravelle, крупногабаритный грузовик КамАЗ, а также автомобиль для заправки топливом НефАЗ.

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