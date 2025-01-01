В департаменте транспорта Перми прокомментировали ЧП с автобусом, вызвавшим пробку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В департаменте транспорта Перми рассказали о происшествии с автобусом, которое вызвало двухкилометровую пробку на Северной дамбе (от Разгуляя до колледжа имени Славянова) утром 21 января. Как утверждали паблики, у общественного транспорта маршрута № 32 возникли проблемы с колесом. Будто бы с него слетела покрышка.

В департаменте сайта perm.aif.ru подтвердили, что у автобуса возникла неисправность и уточнили, что он был снят с рейса ещё в 7 часов утра.

«Сегодня, в 7:06 в микрорайоне Разгуляй был снят с линии автобус маршрута №32. По информации диспетчера, машина сошла с линии по причине технической неисправности. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

Пассажиры смогли продолжить свои поездки на другом транспорте. Перевозчик, обслуживающий этот маршрут, отправил резервный автобус, чтобы заменить неисправный.

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