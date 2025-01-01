На Западном обходе Перми массовое ДТП парализовало движение Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На Западном обходе Перми, у магазина Metro (1099 км основного направления автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь), произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести транспортных средств. Как уточнили в пресс-службе краевой ГИБДД, в результате никто из людей не пострадал, но затруднено движение машин.

В настоящее время автомобили могут проезжать только по одной полосе, либо объезжать участок по шоссе Космонавтов и ул. Промышленной.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства ЧП.

В ГИБДД предупредили, что в ближайшие дни на дорогах Прикамья ожидается сильный гололёд. На смену оттепели в регион придут первые 30-градусные морозы.

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