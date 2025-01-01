Количество частных инвесторов в Пермском крае за год выросло на 100 тысяч И достигло 775 тысяч человек Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

По итогам 2024 года в Пермском крае число частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло 775,7 тыс., что на 100 850 больше, чем в прошлом году. В декабре 2024 года на рынке акций и облигаций Московской биржи проводили сделки 84 842 частных участника.

Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых на Московской бирже частными инвесторами из Пермского края, составило 128,4 тыс.

Общее количество физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам 2024 года составило 35,1 млн, они открыли 64,3 млн счетов.

Группа «Московская биржа» управляет крупнейшей многофункциональной биржей в России, на которой проводятся сделки с акциями, облигациями, производными финансовыми инструментами, валютой, денежными рынками и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий и клиринговый центр, который функционирует как центральный контрагент на рынках, что позволяет предоставлять клиентам полный спектр торговых и посттрейдинговых услуг.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.