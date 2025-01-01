Через портал «Управляем вместе» жители Прикамья решили 88 тысяч проблем Чаще всего люди жаловались на неочищенные дороги и крыши Поделиться Твитнуть

В 2024 году с помощью портала «Управляем вместе» было решено более 88 тыс. проблем в Пермском крае, это на 22 тыс. больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили в минсвязи региона.

После обращений на портал было очищено от снега более 21 тыс. участков дорог и крыш, ликвидировано 16 тыс. несанкционированных свалок, устранено 6,8 тыс. ям и выбоин на дорогах, 6 тыс. дорожных знаков приведены в нормативное состояние, 4,7 тыс. раз восстанавливалось освещение улиц и дворов.

Всего за минувший год на портале было опубликовано порядка 100 тыс. сообщений и зарегистрировано 13 тыс. жителей. Всего же к порталу подключено 220 тыс. человек.

Отмечается, что среднее время ответа на сообщение составило чуть более шести рабочих дней. Уровень удовлетворённости ответами — 96%.

Чаще других к порталу «Управляем вместе» обращались жители Верещагинского, Чусовского, Березниковского и Чайковского городских округов, а также Пермского муниципального округа.

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