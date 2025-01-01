Из-за резкого похолодания на дорогах Прикамья ожидается гололедица Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В ГИБДД Пермского края предупредили водителей о резком понижении температуры, что вызовет на дорогах образование сильной гололедицы. Инспекторы просят участников движения соблюдать осторожность.

В частности, водителям необходимо подбирать такую скорость, которая гарантировала бы безопасность на дороге в сложных погодных условиях и необходимый интервал между автомобилями. Следует избегать резких манёвров, так как это может привести к потере контроля над автомобилем. Также важно помнить, что при низких температурах возможно ухудшение видимости из-за паров выхлопных газов.

При проезде эстакад, мостов и путепроводов следует проявлять особую осторожность, так как в данных местах особенно велик риск образования наледи. Также внимание стоит уделить перекрёсткам, остановкам общественного транспорта и внутренним дворам, где ледяная корка образуется из-за частых торможений.

Ранее синоптики сообщили в понижении температуры воздуха в Прикамье к середине недели до -30 градусов.

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