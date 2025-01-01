Суд в Перми взыскал с продавца бракованного ламината 250 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Индустриальный районный суд Перми принял решение взыскать с ООО «Касторама Рус» и вернуть местной жительнице деньги за бракованный ламинат.

Весной прошлого года пермячка купила у данной компании 32 пачки ламината на сумму более 98 тыс. руб. В последующем при укладке напольного покрытия было обнаружено, что плашки ламината имеют разные оттенки.

Потребитель направила в адрес ответчика претензию с требованием возвратить денежные средства и расторгнуть договор купли-продажи, но ответчик ответил отказом.

Тогда женщина обратилась в Пермскую торгово-промышленную палату, где ей провели экспертизу и установили, что ламинированное напольное покрытие имеет разные оттенки по причине изготовления в разное время; товар имел и разный артикул. Пермячка обратилась в суд.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что ответчик передал истцу товар ненадлежащего качества.

Было принято решение обязать ООО «Касторама Рус» вернуть покупательнице уплаченные за товар деньги, взыскать с компании неустойку и оштрафовать за нарушение Закона о защите прав потребителей. Общая сумма взыскания превысила 250 тыс. руб.

Решение в законную силу пока не вступило.

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