Алёна Бронникова За 2024 год в бюджет Перми поступило почти 60 млрд рублей План по собственным доходам исполнен на 104% Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По предварительным итогам 2024 года, в бюджет Перми за 12 месяцев поступило 59,9 млрд руб. Собственные, налоговые и неналоговые поступления в казну города составили 33,9 млрд, план исполнен на 104%. Относительно прошлого года показатель увеличился на 5,9 млрд руб. (+21%).

По налогу на доходы физических лиц за год в бюджет зачислено 20 млрд руб. Это на 26% больше, чем в 2023 году. Поступления по земельному налогу и налогу на имущество физлиц составили 2,4 и 1,4 млрд руб. соответственно. Неналоговые доходы поступили в объёме 7,9 млрд руб., что на 3% выше плана. По сравнению с 2023 годом рост составил 11%.

Сумма расходов городского бюджета составила 56,7 млрд руб. Бюджет развития — 16,5 млрд руб. Отмечается, что финансирование социально значимых расходов выполнено в установленные сроки и в полном объёме.

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