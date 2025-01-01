Магазин в Перми заподозрили в незаконной рекламе алкоголя Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

В Пермское УФАС поступила жалоба, касающаяся размещения рекламы алкогольной продукции на входе в магазин «Хмель и солод», который находится (ул. Белинского, 31 в Перми). Изложенные в ней сведения подтвердились.

В ходе проверки сотрудники управления выяснили, что реклама алкогольных напитков действительно ориентирована на улицу, что означает, что она может привлечь внимание любого прохожего, в том числе и детей. Это является нарушением закона о рекламе.

Отмечается, что рекламу алкоголя можно размещать только внутри торговой точки, имеющей лицензию на продажу такого вида товаров, и так, чтобы её не было видно снаружи.

Также в представленной рекламе отсутствовало предупреждение о вреде чрезмерного употребления спиртного.

В отношении владельца магазина «Хмель и солод» возбуждено дело по признакам возможного нарушения закона о рекламе.

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