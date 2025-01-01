В Прикамье простились с погибшим участником СВО Игорем Шумковым Его призвали в армию по мобилизации осенью 2022 года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Александровского округа

В Александровском округе похоронили участника российской спецоперации на Украине Игоря Шумкова. Об этом сообщили на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Он родился 16 июля 1981 года. Его детство и юность прошли в с. Усть-Игум. После окончания школы он учился в ПУ №7 Александровска по специальности электрогазосварщик, получил права на управление трактором.

Срочную военную службу мужчина проходил в пограничных войсках, где имел неоднократные поощрения и благодарности за примерное несение службы и выполнение воинских приказов. Вернувшись из армии, он работал кинологом в органах внутренних дел. Дважды принимал участие в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики, а в последнее время работал в МУП «Теплоэнергетика».

Фото: Администрация Александровского округа

В сентябре 2022 года Игоря Шумкова призвали по мобилизации на военную службу. Он погиб 26 декабря 2024 года. При каких обстоятельствах, власти не сообщили.

За отвагу и самоотверженность мужчину наградили медалью «За отвагу», медалью «Участнику специальной военной операции» и медалью «Наше дело правое».

Фото: Администрация Александровского округа

Администрация выразила соболезнования родным и близким.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.