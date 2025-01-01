Пловцы Пермского края подвели спортивные итоги 2024 года Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено филиалом «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Федерация плавания Пермского края отчиталась о результатах спортсменов региона на соревнованиях 2024 года. Ведущие пловцы Прикамья на окружных, российских и международных стартах завоевали 93 медали: 48 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых. Это на 10 наград больше, чем годом ранее (83 медали).

В рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту» филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» поддерживает развитие плавания в Пермском крае. Благодаря этой помощи спортсмены региона успешно выступают на соревнованиях разных уровней.

В 2024 году 22 медали в копилку сборной Пермского края принесла Кира Манохина («Олимпия-Пермь», тренер Андрей Орехов). Например, на Играх стран БРИКС, которые проходили 19-21 июня в Казани, она выступала в составе сборной России и завоевала две золотых и одну бронзовую награды. В конце года Кира Манохина стала лауреатом премии «Спортивная элита Прикамья-2024».

Благодаря успешным выступлениям кандидатами в сборную России по плаванию стали 10 спортсменов Пермского края. Это мастер спорта международного класса Екатерина Сорокина, мастера спорта Руслан Садыков и Ксения Максимова, кандидат в мастера спорта Семён Демидов («Дельфин», Краснокамск, тренер Лидия Бирюкова), мастера спорта Кира Манохина и Кирилл Панцырев («Олимпия-Пермь», тренер Андрей Орехов), мастер спорта Дарья Копылова («Академия игровых видов спорта», Пермь, тренер Олеся Копылова), кандидат в мастера спорта Тимофей Пермяков («БМ», Пермь, тренер Андрей Главатских), мастера спорта Глеб Буслаев и Виталий Маев («Кристалл», Березники, тренер Елена Колпакова).

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим», президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:

Благодаря статусу базового вида спорта Пермского края на 2022-2026 годы плавание активно развивается. Спортсменов становится всё больше, и конкуренция между ними увеличивается. Это неизбежно влечёт улучшение спортивных результатов. В итоге мы видим, что год от года количество медалей у наших пловцов на внешних соревнованиях неуклонно растёт, а в сборной России выступает больше пермяков.

В 2024 году Федерация плавания Пермского края при поддержке Министерства физической культуры и спорта региона, а также «Уралхима» организовала два региональных чемпионата и три первенства. Следующие региональные старты — Чемпионат и Первенство Пермского края по плаванию — запланированы на 11-13 февраля 2025 года. Они пройдут в бассейне «Олимпия-Пермь».

АО «ОХК «Уралхим» — один из крупнейших мировых производителей и экспортёров азотных и комплексных удобрений, входящий в Группу «Уралхим». Производственные мощности Компании расположены в Калининградской, Кировской, Московской областях и Пермском крае.

Группа «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий» и АО «ТОАЗ». Численность персонала Группы «Уралхим» составляет около 38 тыс. человек.

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