Вывозом мусора занялся оператор полигона Софроны под Пермью Он будет обслуживать Мотовилихинский, часть Свердловского и Индустриального районов Поделиться Твитнуть

МБУ «Полигон», управляющее свалкой ТБО в Софронах, с начала текущего года начало самостоятельно возить отходы. По информации с сайта государственных закупок, в конце 2024 года «Полигон» выиграл два лота (№8 и 10) в конкурсе регионального оператора АО «ТКО ПРО» на общую сумму 764 млн руб. Контракты заключены на два года. «Полигон» обслуживает Мотовилихинский, часть Свердловского и Индустриального районов Перми.

В городской администрации по делам жилищно-коммунального хозяйства сообщили изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что для выполнения своих обязательств учреждение приобрело девять мусоровозов через лизинговую компанию АО «Сбербанк Лизинг», при этом привлекаются субподрядчики.

Ранее сообщалось, что один из лотов (№11, охватывающий часть Индустриального района Перми и Пермского муниципального округа, в том числе поселок Юго-Камский и Усть-Качкинское поселение) АО «ПРО ТКО» решило обслуживать самостоятельно. Для этого регоператор приобрёл десять новых мусоровозов и три автомобиля для сбора крупногабаритных отходов, а также сформировал собственную команду водителей и диспетчеров. Это первый опыт АО «ПРО ТКО» в роли мусороуборочной компании, ранее госкомпания занималась только координацией работ подрядчиков в области ТКО.

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