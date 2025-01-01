Елена Синица Пермский ХК «Молот» обыграл «Барс» Следующая игра «Молота» состоится 21 января в Набережных Челнах Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В матче чемпионата ВХЛ пермский ХК «Молот» обыграл «Барс» со счётом 5:2. Об этом сообщает пресс-служба пермского хоккейного клуба в своих социальных сетях.

В составе «Молота» голы забили Даниил Лапин, Денис Голубев, Илья Николаев, Виктор Пластинин и Владимир Михасенок.

«В фееричном и насыщенном на события противостоянии добываем очередную победу и зарабатываем два очка. Поздравляем болельщиков и благодарим за поддержку!», — говорится в сообщении.

Следующая игра «Молота» состоится 21 января в Набережных Челнах против ХК «Челны».

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