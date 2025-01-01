Елена Синица В ночь на 19 января в Перми произошла авария с двумя легковушками и автобусом В результате аварии никто не погиб и не пострадал Поделиться Твитнуть

Скриншот видео Госавтоинспекции Прикамья

В Перми на выезде с улицы Подлесной на шоссе Космонавтов в ночь на 19 января произошла авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД.

По предварительной информации, около 00:10 водитель за рулём «Киа» ехал по Подлесной в сторону шоссе Космонавтов. При выезде на шоссе он не учёл дорожные условия и столкнулся с автомобилем «Хавал», а тот отбросило на автобус «Лиаз».





В результате аварии никто не погиб и не пострадал. Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.





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