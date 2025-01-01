Елена Синица В Пермском крае подешевели подержанные автомобили Заметнее всего подешевели Renault Sandero, Chevrolet Lacetti и Volkswagen Polo Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

В Пермском крае средняя стоимость подержанного автомобиля (не старше 15 лет) по итогам 2024 года опустилась до 1,22 млн руб. Заметнее всего подешевели Renault Sandero, Chevrolet Lacetti и Volkswagen Polo. Об этом сообщает портал Авто.ру.

В целом, за 2024 год средние цены на автомобили с пробегом снизились на 17,3%. За прошедший год изменился и портрет среднестатистического автомобиля с пробегом. В частности, средний возраст увеличился почти до девяти лет, а пробег приблизился к уровню 145 тысяч километров.

Заметного перераспределения долей с точки зрения представленности брендов не произошло, отмечают аналитики. Так, отечественные марки сохраняют присутствие на уровне 13%. Выше расположились только Германия (22%), Япония (21%) и Южная Корея (17%). Что касается китайских автомобилей, то их доля составляет 3,3%, так как они ещё не начали массово выходить на вторичный рынок.

В Пермском крае заметнее всех подешевел Renault Sandero, средняя цена которого за год снизилась на 21,4% и составила 826 тысяч рублей. За ним идут Chevrolet Lacetti (-18,9%; в среднем 469 тысяч рублей) и Volkswagen Polo (-16,6%; 1,06 млн рублей). Самый заметный рост цен среди подержанных моделей был замечен у Lada 2107 (+20,7%; 178 тысяч рублей), Toyota RAV4 (+9,3%; 3,8 млн рублей) и Opel Astra (+5,2%; 906 тысяч рублей).

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