В Чусовом открыли новую поликлинику для взрослых Она сможет обслуживать около 47 тысяч жителей округа Поделиться Твитнуть

В Чусовском городском округе местные власти открыли новую поликлинику для взрослых. Здание в пять этажей возвели за почти два года. Новое медучреждение рассчитано на 400 посещений в смену и будет обслуживать порядка 47 тыс. жителей. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чусовского городского округа Сергей Белов. На открытие приехала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

«Новая поликлиника — это не просто красивое здание, это, в первую очередь, забота о здоровье каждого жителя. Внутри, на пяти этажах, разместились светлые и просторные кабинеты терапевтов и узких специалистов, отделения хирургической и неотложной помощи, физиотерапии и реабилитации, центр амбулаторной онкологической помощи, дневной стационар и многое другое», — написал чиновник.

В новом медучреждении работает процедурный и прививочный кабинет, а также кабинет функциональной диагностики. Кроме того, есть отделения эндоскопии и реабилитации.

В поликлинике оборудованы три лифта для маломобильных пациентов, а рядом со зданием благоустроили территорию и организовали парковку для автомобилей.

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