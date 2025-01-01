Алёна Бронникова Инспекция труда Пермского края отстранила от работы осуждённых СИЗО №5 Во время проверки учреждения были выявлены нарушения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во время внеплановой проверки ФКУ «Следственный изолятор № 5» ГУФСИН России по Пермскому краю региональная инспекция труда обнаружила нарушения трудового законодательства. До их устранения часть осуждённых, работающих в СИЗО, отстранили от исполнения обязанностей.

«Проверкой установлено, что в учреждении в нарушение трудового законодательства РФ отсутствуют графики отпусков осуждённых, кухонный работник (осуждённая) допущена к исполнению трудовых обязанностей без прохождения медосмотра. Установлено отсутствие надлежащего учёта и контроля за выдачей работникам средств индивидуальной защиты», — рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда в Пермском крае.

Кроме того, во время проверки ведомство установило, что 21 работник был допущен к трудовой деятельности без обучения по охране труда. По результатам исполнения предписания учреждение отстранило указанных осуждённых от работы до момента устранения выявленных нарушений. ФКУ привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

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