Пермь сковали 9-балльные пробки В городе произошли несколько ДТП Поделиться Твитнуть

Вечером 17 декабря в Перми образовались многочисленные заторы на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, в городе отмечаются 9-балльные пробки.

«Отставание маршрутов может достигать 20-30 минут. Ориентируйтесь, пожалуйста, на движение транспорта по карте в режиме реального времени», — сообщили в дептрансе Перми.

В центре города движение затруднено на улицах Пушкина, Попова, Монастарской и Комсомольском проспекте.

Кроме того, пробки скопились на улицах Локомотивная, Малкова, Васильева, Чкалова, Героев Хасана, Куйбышева и шоссе Космонавтов.

Ситуация осложняется авариями, которые произошли вечером в краевой столице. В частности, два ДТП случились на Чкалова и по одной на Куйбышева и на шоссе Космонавтов.

Отметим, в конце недели в Пермь пришло кратковременное похолодание после обильных снегопадов и оттепели.

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