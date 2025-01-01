В Перми не справляющийся с вывозом ТКО подрядчик обратился за помощью к конкуренту
Муниципальное предприятие «ПОЛИГОН» привлекло на несколько своих маршрутов в качестве субподрядчика прямого конкурента — ООО «ЭКОЛ». Мусороуборочные компании решили распределить между собой зоны обслуживания для решения проблемы с вывозом отходов в районах краевой столицы. Об этом сообщает интернет-издание «Пятница».
По данным регоператора по обращению с ТКО в Пермском крае, компании «ПРО ТКО», 31 декабря 2024 года у компаний, которые занимаются транспортированием отходов на территории региона, истекли сроки трёхлетних контрактов на выполнение услуг.
Регоператор провёл конкурсные процедуры по выбору подрядчиков, но с начала года жители сразу трёх районов Перми — Мотовилихинского, Индустриального и Свердловского — стали жаловаться на переполненные контейнерные площадки для мусора. Там появилось много крыс, утверждали пермяки.
Помимо этого, подъезд для мусоровозов осложнялся нечищеными дорогами, а баков для мусора не хватало.
После этого в ситуацию вмешалась прокуратура, которая начала проверки.
«Ответственность за надлежащее содержание контейнерных площадок многоквартирных домов (МКД) лежит на управляющих организациях. Вывоз мусора с контейнерных площадок для МКД — обязанность регионального оператора (возчика). Уведомления о штрафах отделами благоустройства территориальных органов в адрес УК и ТСЖ не направлялись», — рассказал в мэрии.
Сложной остаётся ситуация в Мотовилихинском районе Перми. Там работает новый подрядчик МУП «ПОЛИГОН». После привлечения ресурсов компании «ЭКОЛ» процесс вывоза мусора наладится, считают в регоператоре.
На данный момент «ЭКОЛ» обслуживает территорию Орджоникидзевского района и работает в Новых Лядах и Сылвенском территориальном управлении.
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