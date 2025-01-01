Директор пермской коммерческой фирмы скрыл от уплаты налогов 70 млн рублей Расследование уголовного дела завершено Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, с начала января 2016 года по конец марта 2018 года обвиняемый работал руководителем коммерческой организации по строительным и ремонтным работам на объектах в Пермском крае и Удмуртской Республике и уклонился от уплаты налогов на сумму более 70 млн руб.

На имущество и деньги обвиняемого в размере более 160 млн руб. следователь наложили арест. Сам директор фирмы в добровольном порядке возместил материальный ущерб в размере 33 млн руб.

Прокурор уже утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело поступило в суд.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.