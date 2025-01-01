Директор пермской коммерческой фирмы скрыл от уплаты налогов 70 млн рублей
Расследование уголовного дела завершено
Следователи СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
По версии следствия, с начала января 2016 года по конец марта 2018 года обвиняемый работал руководителем коммерческой организации по строительным и ремонтным работам на объектах в Пермском крае и Удмуртской Республике и уклонился от уплаты налогов на сумму более 70 млн руб.
На имущество и деньги обвиняемого в размере более 160 млн руб. следователь наложили арест. Сам директор фирмы в добровольном порядке возместил материальный ущерб в размере 33 млн руб.
Прокурор уже утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело поступило в суд.
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