Елена Синица В Перми Subaru выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП Информации о пострадавших на данный момент нет Поделиться Твитнуть

телеграм-канал ЧП И ДТП | ПЕРМЬ И КРАЯ

Вечером 16 января вблизи остановки «Сочинская» (микрорайон Пролетарский) произошло массовое ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал ЧП И ДТП | ПЕРМЬ И КРАЯ.

«По предварительным данным, водитель Subaru выехал на встречную полосу движения, снёс две машины и зацепил людей», — сообщают очевидцы.

Информации о пострадавших на данный момент нет, однако на распространяемых видео видно, что к месту происшествия приехали спасательные службы, несколько машин скорой помощи и реанимационная бригада.

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