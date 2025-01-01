Елена Синица С начала 2025 года из Пермского края в другие регионы отправили 290 тонн томатов Пермские томаты отправили в более чем девять регионов России Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 по 15 января 2025 года из Пермского края в другие регионы страны отправили 290 тонн томатов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Уточняется, что пермские томаты отправили в более чем девять регионов России. Больше всего вывезено в Новосибирскую, Свердловскую и Московскую области, Красноярский край, Республики Татарстан и Чувашия.

Уточняется, что лабораторный анализ подтвердил, что карантинных вредных организмов обнаружено не было.





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