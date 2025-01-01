Елена Синица Регулярными получателями мер господдержки в Прикамье стали более 750 предприятий Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В четверг, 16 января, состоялось заседание краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина. На нём представили комплексные меры поддержки промышленных предприятий региона в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Понимаем, что без мер господдержки качественное развитие технологического потенциала промышленности невозможно. Реализуем их комплексно — при помощи региональных программ и привлечения федеральных ресурсов. Так, 580 компаний Пермского края входят в промышленную кооперацию и поставляют продукцию для порядка 50 заказчиков из России и дружественных зарубежных стран. Видим, что программа по промкооперации себя зарекомендовала. Важно продолжать расширять присутствие местных товаров и услуг на рынках как внутри страны, так и зарубежом», — отметил губернатор.





Глава региона выделил еще одно ключевое направление господдержки — обеспечение промышленности кадрами: «Здесь работа ведется вместе с предприятиями края. Спасибо за то, что активно включаетесь в этот вопрос. Вызовы, которые стоят перед нами сейчас — увеличение производительности труда, оптимизация и роботизация производства. Эти задачи удастся решить совместно с промышленниками».





По словам министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова, порядка 750 предприятий региона получают меры поддержки ежегодно. В частности, это льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП) РФ, Регионального ФРП Пермского края и региональной Микрофинансовой компании.





Кроме этого, на заседании обсуждался механизм «приоритетный инвестиционный проект» (ПИП). В частности, сейчас ведётся отбор инвестиционных проектов по обеспечению жильём сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Благодаря статусу приоритетного инвестпроекта инициаторы смогут получить налоговый вычет до 90% и землю без торгов стоимостью 1 рубль за 1 га.









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