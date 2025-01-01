Елена Синица Только 71% пермяков считают себя трудоголиками Мужчины чаще женщин считают, что трудоголизм — норма Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Примерно шесть из десяти жителей Перми не считают трудоголизм заболеванием. Из них 21% в этом уверены, ещё 40% — скорее уверены. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob.

При этом мужчины чаще женщин считают, что трудоголизм — норма. Чаще других не считают трудоголизм расстройством опрошенные в возрасте до 35 лет (68%). Себя же назвать трудоголиками может 71% опрошенных горожан.

Женщины называют себя трудоголиками чаще мужчин. В личном трудоголизме чаще уверены более молодые граждане — 83% среди опрошенных до 35 лет против 70% среди респондентов старше 45 лет. Больше всего же относящих себя к трудоголикам — среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц (79%).









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