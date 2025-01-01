Елена Синица
Только 71% пермяков считают себя трудоголиками
Мужчины чаще женщин считают, что трудоголизм — норма
Примерно шесть из десяти жителей Перми не считают трудоголизм заболеванием. Из них 21% в этом уверены, ещё 40% — скорее уверены. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob.
При этом мужчины чаще женщин считают, что трудоголизм — норма. Чаще других не считают трудоголизм расстройством опрошенные в возрасте до 35 лет (68%). Себя же назвать трудоголиками может 71% опрошенных горожан.
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