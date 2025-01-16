Елена Синица В Перми на ул. Революции сбили человека К месту происшествия уже приехали сотрудники ДПС Поделиться Твитнуть

В Перми на ул. Революции 16 января вечером произошло ДТП — сбили пешехода. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канале «ЧП Пермь».

«На Революции в 17:30, видимо сбили человека, образовывается небольшая пробка», — пишут очевидцы.

По информации некоторых из них, сбили женщину. Подробности о том, как произошла авария, на данный момент неизвестны. Однако, судя по видео, распространяемому в социальных сетях, к месту происшествия уже приехали сотрудники ДПС, а также реанимационная бригада.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.