Елена Синица
В новогодние праздники в Пермском крае решили заключить брак 355 пар
Больше всего заявлений подали 8 января — 54
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За новогодние праздники в Пермском крае 355 пар приняли решение пожениться. Об этом сообщает комитет ЗАГС Пермского края.
Так, с 1 по 8 января желающие могли подать заявление о заключении брака в онлайн-формате. Как отметили в ведомстве, такой способ подачи заявлений выбирают 50% пар.
Больше всего заявлений подали 8 января — 54.
Стоит отметить, что в новогодние праздники 2024 года только 270 пар подали заявления, при этом рекордсменом по числу поданных заявлений стало 2 января — 45 пар решили создать семью
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