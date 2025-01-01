Елена Синица В новогодние праздники в Пермском крае решили заключить брак 355 пар Больше всего заявлений подали 8 января — 54 Поделиться Твитнуть

За новогодние праздники в Пермском крае 355 пар приняли решение пожениться. Об этом сообщает комитет ЗАГС Пермского края.

Так, с 1 по 8 января желающие могли подать заявление о заключении брака в онлайн-формате. Как отметили в ведомстве, такой способ подачи заявлений выбирают 50% пар.

Больше всего заявлений подали 8 января — 54.

Стоит отметить, что в новогодние праздники 2024 года только 270 пар подали заявления, при этом рекордсменом по числу поданных заявлений стало 2 января — 45 пар решили создать семью

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.