«Единая Россия» предлагает присвоить звание города трудовой доблести ещё семи мегаполисам РФ Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

На заседании оргкомитета «Победа» секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил президенту РФ Владимиру Путину присвоить почётное звание «Город трудовой доблести» семи городам: Кургану, Верхней Пышме (Свердловская область), Ишимбаю (Республика Башкортостан), Миассу (Челябинская область), Зеленодольску (Республика Татарстан), Ленинск-Кузнецкому (Кемеровская область – Кузбасс), Салехарду (Ямало-Ненецкий АО)

Представленные города внесли большой вклад в Победу и обеспечили бесперебойное снабжение фронта, подчеркнул Владимир Якушев.

«Работа по подготовке заявок в большинстве названных городов началась ещё в 2020 и 2021 годах. С учётом экспертных заключений Российской академии наук от лица жителей, которые собирали подписи, прошу Вас поддержать предложение «Единой России» о присвоении почётного звания семи указанным городам», — обратился к президенту секретарь генсовета партии.

Он напомнил, что «Единая Россия» участвует в реализации инициативы по присвоению почётного звания с самого её запуска. Партия обрабатывает обращения от коллективов предприятий, инициативных групп жителей, советов ветеранов и общественных организаций.

«В городах, которым присвоено почётное звание, «Единая Россия» вместе с жителями и Российским военно-историческим обществом определяет места расположения памятных стел. На сегодняшний день из 63 городов трудовой доблести в 43-х установлены стелы. Вместе с этим проводится благоустройство прилегающей территории», — рассказал секретарь генсовета.

Партия также сформировала перечень объектов в городах трудовой доблести, связанных с подвигом тыла и фронта. Всего по стране их около 45 тыс.

«К сожалению, не все из них в хорошем состоянии. Поэтому мы организовали работу по их благоустройству. Планируем завершить её к празднованию 80-летия Победы», — сообщил Владимир Якушев.

Помимо этого, «Единая Россия» вместе с Минцифры и «Почтой России» выпускает тематические почтовые марки.

«В 2021-2024 годах выпущено 22 марки. В прошлом году вышла серия из шести марок, посвящённая Вологде, Дзержинску, Костроме, Подольску, Улан-Удэ и Чите», — заключил Владимир Якушев.

Городу Перми почётное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Указом президента РФ Владимира Путина 2 июля 2020 года. Два года назад на площади Карла Маркса краевой столицы в честь этого события был открыт мемориальный комплекс со стелой «Пермь — город трудовой доблести».

«За это время стела стала точкой притяжения для горожан и гостей краевой столицы, — говорит первый заместитель секретаря реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев. — После открытия была благоустроена прилегающая к сооружению территория: обновлены тротуары, газоны, оборудовано освещение. Проведены работы по ремонту фасадов близлежащих домов. Региональное отделение партии при поддержке реготделения «Молодой Гвардии», партийных проектов «Историческая память» и «Новая школа» регулярно проводит на площадке комплекса мемориальные и памятные акции, квизы, посвящённые трудовым подвигам жителей Пермского края и их вкладу в Победу в Великой Отечественной войне. Вместе с краевым Минобром ведём работу по просвещению молодёжи: выходим в образовательные учреждения, рассказываем школьникам о Героях труда, о предприятиях региона, которые внесли значительный вклад в обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны».

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