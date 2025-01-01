«Единая Россия» предлагает присвоить звание города трудовой доблести ещё семи мегаполисам РФ
На заседании оргкомитета «Победа» секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил президенту РФ Владимиру Путину присвоить почётное звание «Город трудовой доблести» семи городам: Кургану, Верхней Пышме (Свердловская область), Ишимбаю (Республика Башкортостан), Миассу (Челябинская область), Зеленодольску (Республика Татарстан), Ленинск-Кузнецкому (Кемеровская область – Кузбасс), Салехарду (Ямало-Ненецкий АО)
Представленные города внесли большой вклад в Победу и обеспечили бесперебойное снабжение фронта, подчеркнул Владимир Якушев.
«Работа по подготовке заявок в большинстве названных городов началась ещё в 2020 и 2021 годах. С учётом экспертных заключений Российской академии наук от лица жителей, которые собирали подписи, прошу Вас поддержать предложение «Единой России» о присвоении почётного звания семи указанным городам», — обратился к президенту секретарь генсовета партии.
Он напомнил, что «Единая Россия» участвует в реализации инициативы по присвоению почётного звания с самого её запуска. Партия обрабатывает обращения от коллективов предприятий, инициативных групп жителей, советов ветеранов и общественных организаций.
«В городах, которым присвоено почётное звание, «Единая Россия» вместе с жителями и Российским военно-историческим обществом определяет места расположения памятных стел. На сегодняшний день из 63 городов трудовой доблести в 43-х установлены стелы. Вместе с этим проводится благоустройство прилегающей территории», — рассказал секретарь генсовета.
Партия также сформировала перечень объектов в городах трудовой доблести, связанных с подвигом тыла и фронта. Всего по стране их около 45 тыс.
«К сожалению, не все из них в хорошем состоянии. Поэтому мы организовали работу по их благоустройству. Планируем завершить её к празднованию 80-летия Победы», — сообщил Владимир Якушев.
Помимо этого, «Единая Россия» вместе с Минцифры и «Почтой России» выпускает тематические почтовые марки.
«В 2021-2024 годах выпущено 22 марки. В прошлом году вышла серия из шести марок, посвящённая Вологде, Дзержинску, Костроме, Подольску, Улан-Удэ и Чите», — заключил Владимир Якушев.
Городу Перми почётное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Указом президента РФ Владимира Путина 2 июля 2020 года. Два года назад на площади Карла Маркса краевой столицы в честь этого события был открыт мемориальный комплекс со стелой «Пермь — город трудовой доблести».
«За это время стела стала точкой притяжения для горожан и гостей краевой столицы, — говорит первый заместитель секретаря реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев. — После открытия была благоустроена прилегающая к сооружению территория: обновлены тротуары, газоны, оборудовано освещение. Проведены работы по ремонту фасадов близлежащих домов. Региональное отделение партии при поддержке реготделения «Молодой Гвардии», партийных проектов «Историческая память» и «Новая школа» регулярно проводит на площадке комплекса мемориальные и памятные акции, квизы, посвящённые трудовым подвигам жителей Пермского края и их вкладу в Победу в Великой Отечественной войне. Вместе с краевым Минобром ведём работу по просвещению молодёжи: выходим в образовательные учреждения, рассказываем школьникам о Героях труда, о предприятиях региона, которые внесли значительный вклад в обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны».
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