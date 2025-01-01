Умер один из создателей Пермского марафона Андрею Кричмары был 61 год Поделиться Твитнуть

Ушел из жизни сооснователь Russia Running Андрей Кричмары, который стоял у истоков становления Пермского марафона, был главным советником и путеводителем проекта. Об этом сообщается на официальной странице марафона в соцсетях.

«Энергия, мудрость и энтузиазм Андрея Александровича Кричмары, вдохновляли каждого из нас на протяжении долгих лет. Благодаря его поддержке, Пермский марафон стал тем значимым событием, которое объединяет тысячи людей вокруг спорта и здорового образа жизни», — говорится в сообщении.

По словам председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Перми Сергея Сапегина, Андрей Кричмары был главным и основным консультантом чиновников мэрии по подготовке к первому марафону и лично приезжал на организационные совещания и первые несколько марафонов, всегда помогая советами.

«Если бы не он, пермский марафон точно был бы не таким, каким получился», — отметил Сапегин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.