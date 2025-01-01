Алёна Бронникова Пенсионер в Прикамье лишился пса-поводыря из-за конфликтов с кондукторами Суд обязал перевозчика выплатить моральный ущерб Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Краснокамске пенсионеру пришлось отдать пса-поводыря из-за регулярных конфликтов с кондукторами в автобусах. С мужчины неоднократно требовали оплату проезда за четвероногого помощника, а в случае отказа просили выйти и угрожали вызовом полиции.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю, после этих случаев у мужчины каждый раз начинались проблемы со здоровьем, которые вскоре потребовали серьёзной операции. Он принял трудное решение вернуть пса, а с перевозчика взыскать компенсацию за моральные страдания.

«Представители ИП не имели права требовать у мужчины оплату за проезд специально обученного животного, на которое имеются все необходимые документы. Изучив все предоставленные доказательства и показания свидетелей, суд пришёл к выводу, что действия сотрудников перевозчика действительно нанесли истцу моральный вред и нарушили его неимущественные права», — сообщили в ведомстве.

Суд взыскал с перевозчика моральный ущерб в 50 тыс. руб. и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения заявленных в досудебном порядке требований в 25 тыс. руб. Индивидуальный предприниматель не выплатила сумму в установленный законом срок. Приставы начислили также исполнительский сбор в 7% от общей суммы задолженности, запретили совершение регистрационных действий с её недвижимостью и обратили взыскание на банковские счета. После этого была взыскана вся сумма долга.

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