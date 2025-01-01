Елена Синица Глава СКР взял на контроль ситуацию с нападением собак на пермячку Инцидент произошёл в январе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель СКР поставил на контроль проверку по обращению о нападении двух собак на жительницу Перми. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Всё произошло в январе. Две собаки, выгуливаемые без поводков и намордников, набросились на женщину, укусили её за ногу. Уточняется, что эти же собаки ранее уже нападали на неё, но мер к владельцу животных не предпринималось.





В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка. Руководителю регионального СКР Денису Головкину поручено представить доклад о промежуточных результатах проверки.













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