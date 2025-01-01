В Чусовском округе Прикамья в ДТП пострадали шесть человек
Причиной аварии стала выехавшая на встречку «Лада Гранта»
На территории Чусовского городского округа произошло ДТП с участием двух автомобилей. Результатом аварии стали травмы у шести человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.
Как пояснили в ведомстве, ДТП случилось 15 января в 19:45. По автодороге Кунгур-Соликамск-Горнозаводск со стороны Кунгура в Горнозаводск двигался автомобиль «Лада Гранта», которым управлял водитель 1953 г.р.
По предварительным данным, на 2 км трассы он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Ниссан Альмера». В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Гранты», а также водитель и трое пассажиров «Ниссана». Всех отвезли в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В ведомстве напомнили, что основные причины ДТП — это превышение скорости, нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения. Поэтому в Госавтоинспекции Прикамья призвали всех водителей неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения.
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