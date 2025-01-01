Житель Перми отсудил у ТСЖ за затопленную квартиру более 250 тысяч Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Индустриальный районный суд Перми удовлетворил иск собственника квартиры о возмещении ущерба, причинённого его жилищу потопом.

Инцидент произошёл еще в 2022 году. При устранении сотрудником аварийной службы течи полотенцесушителя сорвалась резьба разъемного соединения в месте установки оборудования на стояке системы горячего водоснабжения, относящимся к общему имуществу многоквартирного дома.

Суд пришел к выводу, что затопление квартиры истца произошло в зоне ответственности ТСЖ, не обеспечившему надлежащее содержание общего имущества — системы горячего водоснабжения.

Решением суда в пользу истца взыскано более 250 тыс. руб. Из них: 160 566 руб. — в счёт возмещения материального ущерба, 5 тыс руб. — в качестве компенсации морального вреда, 82 783 руб. штрафа.

Ответчик не согласился с принятым решением и направил жалобу в Пермский краевой суд.

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