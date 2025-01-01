В Перми расселили ещё два аварийных дома Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В городском управлении жилищных отношений сообщили, что в Перми завершился процесс расселения двух аварийных зданий, расположенных в Дзержинском и Индустриальном районах.

В одном из аварийных многоквартирников по ул. Желябова, 14 находилось 12 жилых помещений общей площадью 409,44 кв. м, в которых проживали 32 человека. В другом доме, по ул. Нефтяников, 11а, имелось 8 квартир общей площадью 382,8 кв. м, где жили 19 граждан. Все переселенцы получили денежные компенсации или благоустроенное жилье, в зависимости от формы собственности их имущества.

Процесс расселения старых домов и их последующий снос осуществляется в рамках федерального проекта «Жильё и городская среда», а также региональных программ, направленных на расселение.

Жители Перми, желающие получить консультации по вопросам переселения и узнать о порядке получения возмещения, могут обратиться в управление жилищных отношений по ул. Горького, 18. Телефоны для связи: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.