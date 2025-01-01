В Перми ждут двух федеральных министров Они посетят образовательные учреждения Поделиться Твитнуть

Максим Решетников

Константин Долгановский

В конце недели, ориентировочно 17 января, ожидается приезд в Пермь федерального министра экономического развития Максима Решетникова и министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

Они намерены посетить Пермский авиационный техникум и научно-образовательный центр «Рациональное использование природных ресурсов». Также Максим Решетников планирует провести закрытые заседания в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

Напомним, Максим Решетников занимал пост губернатора Пермского края с 18 сентября 2017 года по 21 января 2020 года. А с 2000 по 2005 год он работал начальником отдела планирования бюджетных доходов и расходов, начальником отдела региональных финансов и инвестиций, заместителем начальника главного управления экономики администрации Пермской области.

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