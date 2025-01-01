В Доме молодёжи Перми 18 января пройдёт «День волонтера» Всех добровольцев наградят по итогам 2024 года Поделиться Твитнуть

Фото: Благотворительный фонд "Берегиня" / Михаил Мингазов

В эту субботу, 18 января, в пермском Доме молодёжи состоится награждение волонтёров, которые сотрудничают с благотворительным фондом «Берегиня». Помимо церемонии награждения по итогам 2024 года, для всех участников будет организована увлекательная игра

Как рассказали представители фонда, «День волонтера» объединит около 300 человек. Приглашенных ждёт концерт, награждение самых активных добровольцев фонда по нескольким номинациям (лучший автоволонтёр, лучший больничный волонтер и волонтерский фандрайзинг) и другие события.

Добровольцев также ждёт игра «Зазеркалье доброты», в ходе которой 20 команд будут проходить по очереди через «станции» с заданиями. В игре примут участие подопечные фонда «Берегиня». Они будут помогать волонтерам выполнять задания. В конце игры команды получат материалы для изготовления «кирпичиков доброты», из которых построят башню.

«Цель игры — на время поменять местами подопечных с волонтерами, подарить им заботу, которой обычно добровольцы делятся с нуждающимися в помощи детьми», — рассказали в фонде.

По словам Елены Чеботаевой, руководителя волонтёрской программы «Мы рядом», которую реализовывает НКО, волонтёры играют ключевую роль в деятельности фонда: они обеспечивают поддержку и ресурсы для подопечных.

«Их вклад не только помогает осуществлять программы помощи, но и создает сообщество, основанное на взаимопомощи и доверии. Без волонтеров наш фонд не смог бы достигать поставленных целей и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается», — отметила Чеботаева.

В 2024 году добровольческий актив благотворительного фонда насчитывал почти 500 человек. Волонтеры активно работают в детском онкогематологическом центре им. Ф.П. Гааза. Автоволонтёры помогают с доставкой грузов, а pro bono волонтеры безвозмездно помогают фонду своими профессиональными навыками.

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