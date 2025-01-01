На строительство и ремонт пермских дорог планируется потратить 31 млрд рублей Данные опубликованы на портале госзакупок Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На портале госзакупок опубликованы планы краевого минтранса Прикамья по строительству и ремонту пермских дорог. Всего на ресурсе опубликованы данные о 21 конкурсе на 31 млрд руб., сообщает Подряд.Онлайн.

В частности, на 2025 год запланировано строительство около 3 км автомобильной дороги «Переход ул. Строителей от площади Гайдара до ул. Стахановская» на 1,422 млрд руб., участка шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до моста через р. Мулянка включительно со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с ул. Промышленной и ул. Оверятской на 1,981 млрд руб., реконструкция автомобильной дороги по ул. Мира на участке от транспортной развязки на пересечении улиц Мира, Стахановская, Карпинского до шоссе Космонавтов на 1,5 млрд руб., строительство автомобильной дороги «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинной», Этап 2. Участок от ул. Грибоедова до моста через р. Чукулайка на 1, 676 млрд руб., реконструкция ул. Соликамской в Перми от ул. Первомайской до пл. Восстания на 1,012 млрд руб.

На 2026 год запланировано продолжение реконструкции автомобильной дороги по ул. Мира на 2,455 млрд руб., продолжение строительства автомобильной дороги «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинной» на 1,763 млрд руб., продолжение реконструкции участка шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до моста через р. Мулянка на 1,97 млрд руб.

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