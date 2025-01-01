В этом году в Пермском крае планируют капитально отремонтировать 247 домов Работы будут проходить в 27 муниципалитетах региона Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд капремонта Пермского края

Фонд капитального ремонта Пермского края запланировал в этом году выполнить капитальный ремонт 247 зданий в нескольких муниципалитетах региона. Общая площадь под ремонты составляет 500 тыс. кв. м. В них живут более 16 тыс. жителей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Среди самых востребованных видов работ — капремонт кровель, фасадов, а также инженерных систем. В отношении каждого дома составляется перечень необходимых работ с учётом как их техсостояния, так и срока службы инженерных систем.

Работы по капремонту планируется провести в Перми, Березниках, Александровске, Горнозаводске, Звёздном, Полазне, Кизеле, Краснокамске, Кунгуре, Лысьве, Орде и Чусовом. Всего в списке 27 муниципалитетов.

Как рассказал директор Фонда капремонта Прикамья Владимир Хлебников, после завершения капремонта действует гарантийный срок — пять лет. В течение этого времени на подрядчика возложена обязанность следить за качеством выполненной работы и устранять недочёты за свой счёт.

По данным Фонда капремонта, в 2024 году все запланированные работы были выполнены полностью: капремонт сделан в 238 многоквартирных домах общей площадью 772 тыс. кв. м. В них живут 26 тыс. жителей.

Всего в реализацию региональной программы по капремонту домов в Пермском крае, утверждённой по поручению главы региона Дмитрия Махонина, включено более 12,5 тыс. домов.

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